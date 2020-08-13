دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خطورة أي عمل عدواني في شرق البحر المتوسط، حتى لو كانت تركيا، وذلك وسط تصاعد التوتر في المنطقة حول التنقيب عن الغاز بين اليونان وتركيا ومصر.

وقال نتنياهو، الخميس، خلال استقباله وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس، إن "زيارتك إلى إسرائيل تشكل تعبيرا آخر على الصداقة الرائعة التي تسود بين إسرائيل واليونان حيث احتاج إطلاقها لبعض الوقت ولكنها تتوسع الآن إلى جميع المجالات والاتجاهات".

وأضاف نتنياهو: "المجال الأول هو المصالح الجيوسياسية المشتركة لبلدين ديمقراطيين يقعان في شرقي البحر الأبيض المتوسط. وبطبيعة الحال ننظر بخطورة إلى أي عمل عدواني يتم القيام به في شرق المتوسط مهما كان الطرف الذي قام به، بما في ذلك تركيا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: "ثانيا، نريد أن نستمر في توسيع رقعة علاقاتنا الاقتصادية وبالطبع علاقاتنا السياحية والتجارية، ويسرني أن أرى اليونان تحقق النجاحات"، وفقا لما جاء على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

في الوقت نفسه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، رغبة بلاده في حل الخلافات القائمة شرق المتوسط بالحوار ووفقا للقوانين الدولية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وفي كلمة أخرى خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الخميس، دعا أردوغان الجهات المعنية للحوار والتفاوض حول شرق المتوسط للتوصل إلى صيغة ترضي الجميع الأطراف، محذراً من تجاهل حقوق تركيا في المنطقة. وقال أردوغان إن تركيا "لا تطمع بحقوق أحد ولن تسمح لأي دولة بنهب حقوقها". وأضاف: "الحل في شرق المتوسط يأتي عبر الحوار والتفاوض والتصرف السليم لإيجاد صيغة ترضي كل الاطراف".