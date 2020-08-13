دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن "الوطن" يحتضر ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، وذلك في كلمة بأول جلسة للبرلمان اللبناني عقب أحداث مرفأ بيروت.

وقال بري في كلمته وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "اسمحوا لي التوجه اليكم، اننا كمجلس نيابي قد حاولنا دائما التعاون مع الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب الاهلية الى اليوم، للتخلص من اثار هذه الحرب الاليمة، ومما لا شك فيه كان لنا نجاحات واخفاقات لن نترك الماضي للتاريخ. لبنان اليوم أكثر من اي وقت مضى يعاني ازمة بنيوية ادت الى ازمات مالية واقتصادية واجتماعية ثالثة في انفجار المرفأ الكارثي".

وتابع قائلا: "الوطن يحتضر امامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، وهذا ممكن حتى من خلال نصوص دستور الطائف لنعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نحرص على تمثيله.. أولا: دولة مدنية ليتأكد اللبناني انه مواطن في بلده وللطوائف الحق في وجودها وحقوقها من خلال مجلس للشيوخ.. ثانيا: قانون انتخابات نيابية من دون عائق مناطقي او مذهبي والاقتراع في اماكن السكن".

وأضاف: "ثالثا: قضاء مستقل ـ أعطني قاض وخذ دولة.. رابعا: توحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية.. خامسا: ضمان اجتماعي للجميع.. واخيرا والآن الاسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الاصلاحات ومحاربة الفساد".

وكان وزير الصحة بعد الاجتماع الخاص بالكورونا في بعبدا، قد أعلن "تمديد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر، والبدء بعزل بعض الاحياء في المناطق مع التشدد بالحجر المنزلي".