نتنياهو عن تعليق ضم أراضي الضفة بعد الاتفاق مع الإمارات: تأجيل مؤقت

نتنياهو عن الاتفاق مع الإمارات: بداية حقبة جديدة من السلام مع العالم العربي

القدس (CNN)-- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "اتفاق تطبيع العلاقات" مع الإمارات الذي تم إعلانه الخميس، يفتح "عهدا جديدا بين إسرائيل والعالم العربي".

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي: "نعمل على إقامة سلام كامل ورسمي، واتفاق دبلوماسي كامل، مع السفارات والاستثمارات والتجارة والسياحة والرحلات المباشرة بين تل أبيب ودبي وأبو ظبي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "سيكون هناك المزيد من الدول العربية التي تنضم إلى السلام. نحن جبهة واحدة ضد العناصر المتطرفة التي تهددنا وتهدد سلام العالم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر بيانا ثلاثيا مشتركا بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تم فيه الإعلان عن الاتفاق على "تطبيع كامل للعلاقات" بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.

وعندما سُئل نتنياهو في المؤتمر الصحفي عما إذا كان من الصواب وصف ذلك بـ"وقف الضم". قال نتنياهو: "تلقينا طلبًا بالانتظار مؤقتًا من الرئيس ترامب. إنه تأجيل مؤقت. لم يتم إزالته من على الطاولة، أقول لكم ذلك".