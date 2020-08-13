قبل ضبطه في السعودية.. شاهد كيف خبأ مهرب 100 كيلوغرام حشيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع فيديو يظهر عملية ضبط 107 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة في تجويف داخل سيارة "بيك اب" في منطقة جازان.

#فيديو | قوة الأفواج الأمنية بـ #جازان تضبط (107) كيلو جرامات من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة. #واس_عام https://t.co/lxTxiWGyfs

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع الفيديو المأخوذ من حساب سناب وزارة الداخلية، بتعليق قالت فيه: "قوة الأفواج الأمنية بجازان تضبط (107) كيلو جرامات من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة".

حرس الحدود ومكافحة المخدرات يحبطان مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طناً من الحشيش المخدر إلى المملكة #حرس_الحدود_السعودي #مكافحة_المخدرات https://t.co/NTJwkJ54M8

وكانت وزارة الداخلية السعودي، قد نشرت الثلاثاء، مقطع فيديو عن إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مادة الحشيش إلى داخل أراضي المملكة، إذ صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمملكة، المقدم مسفر بن غنام القريني أن "المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت بتوفيق الله خلال شهر شوال من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1513 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و660 كيلو جراماً من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 87 شخصاً، بينهم 51 متهماً من الجنسية الأثيوبية ، و19 متهماً من الجنسية اليمنية، و17 متهماً سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد محاولتهم تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة".

وأضاف المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قائلا: "المهربون مستمرون في أعمالهم الإجرامية في أبشع استغلال لمثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع لبث سمومهم وتسويق مهرباتهم، غير مبالين بما يتم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، ولكن يقظة رجال حرس الحدود وبسالتهم كانت لهم بالمرصاد ولله الحمد".