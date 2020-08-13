دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، أن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل "مبادرة شجاعة"، مؤكدا أن بلاده ستوظف قرارها المباشرة في العلاقات الاعتيادية مع إسرائيل "للمحافظة على فرص حل الدولتين".

ووصف قرقاش، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، الاتصال بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "اتصال تاريخي".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن "تجميد إسرائيل لقرار ضم الأراضي الفلسطينية مكسب كبير وإنجاز لصالح مستقبل المنطقة وشعوبها والعالم".

وأضاف أن "الإمارات وبمبادرة شجاعة توظف قرارها المباشرة في العلاقات الاعتيادية مع إسرائيل للمحافظة على فرص حل الدولتين وتدعو لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتلتزم بالعمل مع الاصدقاء لإحلال الأمن ولضمان استقرار المنطقة".

وتابع بالقول: "شهدت المنطقة العديد من المبادرات السياسية والمحطات منذ كامب ديفيد إلى مدريد إلى أوسلو و واي ريفر وأنابوليس وغيرها، ونسعى اليوم أن يكون تجميد إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية فرصة جديدة لإحياء السلام".