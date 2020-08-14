دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، إن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، سيهاجم في أعقاب إعلان اتفاق السلام مع إسرائيل كما هوجم من قبل الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، مؤكدا على أن الشيخ الإماراتي أنقذ أرضا عربية قبل ضمها لإسرائيل.

محمد بن زايد انقذ قطعه ارض عربيه قبل ان يتم ضمها . الامارات دوله تعمل فى النور ولا تحتاج الى الرضا الامريكى او الاسرائيلى كل ما تريده عوده الاراضى العربيه .سيتعرض محمد بن زايذ لنفس الهجوم الذي تعرض له السادات ولكن قى للنهايه سيعرف الناس ماذا فعل هذا الرجل للقضيه الفلسطينيه

جاء ذلك في تغريدة لعمرو أديب على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "محمد بن زايد أنقذ قطعه ارض عربيه قبل ان يتم ضمها. الامارات دوله تعمل في النور ولا تحتاج الى الرضا الأمريكي أو الإسرائيلي كل ما تريده عودة الأراضي العربية. سيتعرض محمد بن زايد لنفس الهجوم الذي تعرض له السادات ولكن في النهاية سيعرف الناس ماذا فعل هذا الرجل للقضية الفلسطينية".

وكان قد صدر بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على تويتر، إنه "تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".