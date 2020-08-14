دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المنشد الإسلامي الكويتي، مشاري العفاسي، مقطع فيديو سابق لمقابلة أجراها عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والنائب السابق لرئيس حزب الحرية والعدالة المحظور في مصر والذي يعتبر الذراع السياسية للجماعة، بعد إعلان وفاته، الخميس.

الإخونجية أنتم آخر من يتكلم عن التطبيع https://t.co/kRDb9O8buL

جاء ذلك في تغريدة للعفاسي استشهد فيها بمقاطع فيديو لمقابلات أجراها العريان حول العلاقة بين الإخوان واليهود، قال في أحدها وكانت على قناة دريم: "أنا عايز أقول حاجة مهمة، نحن شعب غالبيته تدين بالإسلام عقيدة وكله ثقافته تقريبا شارك في حضارة عربية إسلامية مسيحيين ومسلمين واليهود زمان ويا ريت اليهود بتوعنا يرجعولنا بعد كدة عشان يفتحوا مجال للفلسطينيين بقى، يعني الفلسطينيين يرجعوا بلدهم ويرجعوا اليهود بلادهم إن شاء الله.."

سبحان الله سبحان الله ربك لما يريد ولا شماتة والحمد لله ، ورغم كل شيء ربنا يرحم ويغفر للجميع https://t.co/cq5g7x6M5y

من جهته نشر علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، مقطع فيديو لحوار دار بين العريان وأمين عام الجامعة العربية الأسبق، عمرو موسى، بتعليق قال فيه: "سبحان الله سبحان الله ربك لما يريد ولا شماتة والحمد لله، ورغم كل شيء ربنا يرحم ويغفر للجميع.."

وقال العريان لعمرو موسى في مقطع الفيديو أن الرئيس المصري حسني مبارك الذي كان في السجن حينها لن يخرج من السجن إلا إلى القبر على حد تعبيره.

وكان عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، قال في تصريحات لـCNN، إن السلطات أبلغت عائلة العريان بوفاته الساعة 12 بتوقيت القاهرة. وأضاف أنه لا يعلم بعد سبب الوفاة. وتابع بالقول إنه لم يكن هناك تواصل مع العريان منذ سبتمبر 2019، متوقعا أن يتم دفنه ليلا في مقابر المرشدين بمدينة نصر.