دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت انفجارات متتالية في مخازن ذخيرة تابعة للجيش السوداني في جنوب العاصمة الخرطوم، مساء الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إنها علمت أن حريقا قد نشب داخل مخزن صغير أعقبه انفجار في مصنع للذخيرة في منطقة الشجرة العسكرية، وتمت السيطرة عليه.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إنه لم تقع خسائر بشرية جراء الانفجار.

من جانبها، أضافت وزارة الداخلية السودانية أن 6 عربات لقوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات أو حالات وفاة بين المواطنين إلى الآن.

وأشارت الداخلية السودانية إلى أن الانفجار وقع تزامنا مع وجود ألعاب نارية في سماء الخرطوم، قائلة إن السلطات تعمل على حصر الخسائر وتحديد الأسباب وراء الحادث.

قوات الدفاع المدني تسيطر على انفجار محدود بمخزن صغير للسلاح بمنطقة الشجرة https://t.co/qQlR4M4byG

ومساء الجمعة، اختتم الجيش السوداني، في قاعة الصداقة بالخرطوم، فعاليات احتفاله بعيده رقم 66.

وأظهرت لقطات مُصورة، التقطها شهود عيان، لحظة وقوع ما قالوا إنها انفجارات متتالية للمخازن الواقعة بين تجمعات سكنية في العاصمة.

إنفجارات مخازن الذخيرة بجنوب الخرطوم قبل قليل، وسط الأحياء السكنية للمواطنين ذات كثافة سكانية عالية، يبقى السؤال إلى متى يبقى الجيش بمخازنه و مصانعه للمتفجرات و الأسلحة وسط الأحياء السكنية و وسط العاصمة مهددا لحياة الملايين فى كل مرة ؟! #السودان https://t.co/1NC4NhSMCx