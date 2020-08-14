خارجية إيران ترد على إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، إعلان الإمارات وإسرائيل عن اتفاق سلام، واصفا ذلك بـ"الحماقة الاستراتيجية" على حد تعبيرها، ومؤكدة على أنه سيقوي ما وصفته بمحور المقاومة في المنطقة.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث أكدت الخارجية على أن "الشعب الفلسطيني المظلوم وجميع الشعوب الحرة في العالم سوف لن تغفر ابدا تطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب والاجرامي اسرائيل والمواكبة مع جرائمه.."

وأضافت: "الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر خطوة العار هذه التي اقدمت عليها ابوظبي لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف واللاشرعي والمعادي للإنسانية بانها خطوة خطيرة، واذ تحذر من اي تدخل من قبل الكيان الصهيوني في معادلات منطقة الخليج الفارسي، تعلن بانه على حكومة الامارات وسائر الحكومات المواكبة تحمّل جميع تداعيات هذه الخطوة".

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".