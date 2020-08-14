دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة واسعة ما قاله الفلكي ميشال الحايك عن تنبؤات العام 2020، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وأسقط نشطاء ما قاله حايك على إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، حيث كان قد قال في تنبؤاته المسجلة ليلة رأس السنة 2020 على قناة MTV اللبنانية: "الشيخ محمد بن زايد يغامر ويحمل كرة النار العربية بيديه لوصل المقطوع، مفاجآت وفجأة استنفار في الإمارات.."

في 2019 توقع ميشال حايك قدوم كورونا وأحداثه العجيبة .. وتوقع #انفجار_بيروت .. بل أن وصفه له كان دقيق جدا "جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت" ! ! https://t.co/cFWhVwFoLN

وفي تنبؤات أخرى لحايك تداول نشطاء خلال الأسبوعين الماضيين ما قاله حول مرفأ بيروت في توقعاته للعام 2020، حيث قال: "جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت.. نحن مقبلين على مرحلة من الغرائب وزمن العجائب صور لم ارها ويمكن ما رآها حد من قبل شيء بيشبه نص إنسان نص حيوان حيوان بيحكي مولود عمره أيام بيحكي مخلوقات مشوهة مخلوقات ناقصة مخلوقات زائدة أشياء من عالم ثاني والناس في ضياع وكأن بعض كلام الأساطير رح نشوفه حقيقة.."

ويذكر أن اسم ميشال الحايك برز العام الماضي بأعقاب إعلان السلطات السعودية، مقتل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث قال في تنبؤاته للعام 2019 على قناة MTV: " "ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس.."