سلطنة عُمان تعلن تأييدها قرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت سلطنة عُمان، الجمعة، تأييدها لإعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، وفقا لمصدر بوزارة الخارجية العمانية نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

#عاجل ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية يعرب عن تأييد السلطنة قرار دولة #الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل. https://t.co/ZEcq2dPEoN

وذكرت الوكالة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: " ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية يعرب عن تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضافت: " كما أعرب الناطق عن أمله في أن يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع".

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".