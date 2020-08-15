عاهل البحرين يُهنىء ولي عهد أبوظبي بالاتفاق مع إسرائيل: إنجاز تاريخي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، على ما وصفه بـ"إنجاز الخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل".

وقال عاهل البحرين، في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد، إن الخطوة "ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وأشاد عاهل البحرين بما تم الاتفاق عليه بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكر الملك حمد بن عيسي أنه "بموجبه تم إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية، الذي يعد انجازًا دبلوماسيًا تاريخيًا، بما يحافظ على حل الدولتين، ويبقي على فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، حسب قوله.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر بيانا ثلاثيا مشتركا بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تم فيه الإعلان عن الاتفاق على "تطبيع كامل للعلاقات" بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.

وعندما سُئل نتنياهو، في مؤتمر صحفي، الخميس، عما إذا كان من الصواب وصف ذلك بـ"وقف الضم"، قال: "تلقينا طلبًا بالانتظار مؤقتًا من الرئيس ترامب. إنه تأجيل مؤقت. لم يتم إزالته من على الطاولة، أقول لكم ذلك".