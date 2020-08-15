باريس، فرنسا (CNN)-- قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه سيكون "من المستحيل" أن يتنحى بعد نداءات تطالبه بالاستقالة بسبب انفجار مرفأ بيروت الدامي، الذي راح ضحيته أكثر من 170 شخصًا، وآلاف المصابين.

وقال عون، في مقابلة مُسجلة لشبكة BFM الفرنسية، السبت: "هذا مستحيل لأن هذا سيؤدي إلى فراغ في السلطة. الحكومة استقالت. لنتخيل أنني سأستقيل. من سيضمن استمرار السلطة؟"

وأضاف عون: "إذا كنت سأستقيل، فسيحتاج المرء إلى تنظيم انتخابات على الفور، لكن الوضع الحالي في البلاد لا يسمح بتنظيم مثل هذه الانتخابات، مما سيسمح بتمثيل الشعب".

وخاطب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، حسان دياب الأمة، الاثنين الماضي، مُعلنا استقالته وحكومته في أعقاب الانفجار الذي وصفه بـ "كارثة لا قياس لها".

وردًا على سؤال حول وضع التحقيقات في الانفجار، قال الرئيس عون: "بالطبع نريد إنهاء التحقيق بسرعة كبيرة. لكننا اكتشفنا أن الوضع أكثر تعقيدا بكثير، مما يعني أن التحقيق لن يكون قادرًا ليتم الانتهاء بسرعة كبيرة كما كنا نتمنى ذلك".

وأشار عون إلى أنه طلب من مجلس القضاء الإشراف على التحقيق، وأنه دعا "قاضٍ مستقل" للتحقيق.