دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة شؤون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية في رئاسة الهيئة.

وقالت الهيئة، في بيان نُشر عبر موقعها الرسمي، إن القرار يأتي انطلاقًا من حرص رئاسة الحرمين على مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ "وتمكيناً للمرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات الكبيرة، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن".

وأوضحت رئاسة الحرمين أنه "تم تعيين عشر سيدات من الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا، سعيًا للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثمارًا للكوادر الوطنية المؤهلة".

وأشارت الهيئة إلى أن رئيسها (الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس) كان قد وجه بإنشاء عدد من الوكالات المساعدة النسائية وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في إدارة الحرمين، ووكالتها لشؤون المسجد النبوي.