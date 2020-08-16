نقابة أطباء مصر تعتذر عن خبر وفاة عصام العريان وتوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتذرت نقابة أطباء مصر، السبت، عن نشر خبر وفاة عصام العريان، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين والنائب السابق لحزب الحرية والعدالة الذي يعتبر الذراع السياسية للجماعة المحظور في مصر.

وقالت النقابة في تدوينة: "توضيح: نظرا لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق، الدكتور عصام العريان من لغط فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه.."

وتابعت النقابة في تدوينتها مقدمة اعتذارها عن "إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ".

وكان عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، قال في تصريحات لـCNN، إن السلطات أبلغت عائلة العريان بوفاته الساعة 12 بتوقيت القاهرة. وأضاف أنه لا يعلم بعد سبب الوفاة. وتابع بالقول إنه لم يكن هناك تواصل مع العريان منذ سبتمبر 2019، متوقعا أن يتم دفنه ليلا في مقابر المرشدين بمدينة نصر.