وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان خطوط التواصل المشترك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دشن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد ونظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، خطوط التواصل بين البلدين، وذلك بعد إعلان اتفاق السلام بين الجانبين، الخميس.

دشن صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي غابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتبادلا التهاني وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية. https://t.co/ELhKzrK9Gs

جاء ذلك وفقا لتغريدة نشرتها هند العتيبة رئيس دائرة التواصل الاستراتيجي وزارة الخارجية الإماراتية، حيث قالت: "دشن صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي غابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتبادلا التهاني وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية".

وفي تغريدة سابقة قالت العتيبة: "الشباب في هذه المنطقة معتادون على التغيير، لكنهم بحاجة إليه لإتاحة الفرصة.. هذه مسؤولية القادة في المنطقة.. ليس من الجيد بما فيه الكفاية أن نبقى محاصرين بالقيود القديمة ذاتها: الصراع والأيديولوجيات الرجعية".

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".