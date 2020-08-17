نتنياهو عن الاتفاق مع الإمارات: بداية حقبة جديدة من السلام مع العالم العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقرار الإمارات العربية المتحدة الإعلان عن الاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونشر آبي أحمد بيانا، في حسابه الرسمي على تويتر، هنأ فيه الإمارات على "الخطوة التاريخية"، قائلا: "أود أن أًعرب عن تهنئتي الخالصة لحكومتي وشعبي دولتي الإمارات وإسرائيل، لاتخاذهما هذا القرار التاريخي لمباشرة العلاقات بين الدولتين"، حسبما أوردته وكالة أنباء "وام" الإماراتية الرسمية.

وأضاف آبي أحمد: "هذا القرار التاريخي والقرارات الأخرى المتعلقة به التي تحقق التقارب بينهما، لها أهمية كبرى على الصعيد الدولي، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي بيانه بالثناء "على أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لقيادته الرشيدة، وأنا على يقين بأن الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سيتم رعايته".

وتتمتع إثيوبيا بعلاقات جيدة مع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.