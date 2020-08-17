دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَقت السلطات اللبنانية على حقيقة الروايات المنسوبة لصور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت حالة من التزاحم لعدد كبير من المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

وقالت مديرية الطيران المدني، في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إنه لا صحة لما قيل حول أن "تلك الصور تدل على أن أعدادًا كبيرة من اللبنانيين بدأت بالهجرة من لبنان".

وأوضحت مديرية الطيران المدني أن سبب الازدحام عائد إلى "عطل طرأ على أحد جرارات الحقائب خلف وكونتورات check –in، ما بين الساعة الخامسة والسابعة من صباح اليوم، وهي الفترة التي يتم خلالها تسيير العديد من الرحلات من لبنان إلى دول أوروبا والخليج العربي".

وأضاف بيان المديرية أن ذلك أدى إلى تأخير انطلاق بعض الرحلات وتجمع الركاب والحقائب داخل قاعة المغادرة، لافتا أن الوضع عاد إلى طبيعته، بعد إصلاح العطل.

وأشارت مديرية الطيران المدني اللبنانية إلى أن معدل الركاب المغادرين من مطار بيروت الدولي خلال النصف الأول من شهر أغسطس آب لا يتعدى 3000 راكب يوميًا، "وهو عدد قليل جدًا مقارنة مع الأعوام السابقة".

وذكرت أن معدل الركاب المغادرين يوميًا خلال نفس الشهر من العام الماضي كان حوالي 20 ألف راكب.