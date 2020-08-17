دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استنكر مجلس التعاون الخليجي تهديدات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ومسؤولين آخرين للإمارات العربية المتحدة، بعد إعلان أبوظبي الاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأحد، في بيان نٌشر على الموقع الإلكتروني للمجلس، إن التهديدات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.

وطالب أمين عام مجلس التعاون الخليجي إيران بالالتزام بسياسة حسن الجوار والكف عن لغة التهديد التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، مٌشددًا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأكد "الحجرف" وقوف مجلس التعاون إلى جانب الإمارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك، لافتا أن أمن مجلس التعاون واستقراره كل لا يتحزأ.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بأبوظبي، احتجاجًا على "تحريض" و"تهديدات" من مسؤولين إيرانيين، بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية السفير خليفة شاهين خليفة المر، سلم مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات، وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين آخرين".