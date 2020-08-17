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نشر الأحد ، 16 اغسطس / آب 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مدفعيته نقاط مراقبة، صباح الاثنين، قال إنها تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في حسابه عبر تويتر، أن دباباته استهدفت نقاط مراقبة لحماس، بعد "إطلاق بالونات ناسفة من غزة باتجاه إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أعمال شغب أثارها عشرات الفلسطينيين على طول السياج الأمني على حدود قطاع غزة، مساء الأحد.

يأتي هذا في وقت قالت وسائل إعلام فلسطينية إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مراصد في بيت حانون وخان يونس (شرقي غزة).

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أحبطوا محاولة هجوم إرهابي بالقرب من مقبرة راشيل، في مدينة بيت لحم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن شخصًا حاول إلقاء زجاجة حارقة في نطاق منطقة المقبرة.