رئيس الحكومة العراقية يقيل قائد شرطة البصرة بعد محاولة اغتيال فاشلة لناشطين

الشرق الأوسط
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رئيس الحكومة العراقية يقيل قائد شرطة البصرة بعد محاولة اغتيال فاشلة لناشطين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أقال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قائد شرطة البصرة، رشيد فليح.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، يحيى رسول، إن وزير الداخلية قد أقال الفريق رشيد فليح من مهام منصب قائد شرطة البصرة، يخلفه اللواء عباس ناجي بدلاً عنه.

وأوضح الناطق أن القرار جاء بموجب توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

ويأتي القرار بعد ساعات محاولة اغتيال فاشلة لناشطين عراقيين بمحافظة البصرة جنوب البلاد، بعضهم وجه انتقادات في وقت سابق إلى فليح.

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