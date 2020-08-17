دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أقال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قائد شرطة البصرة، رشيد فليح.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، يحيى رسول، إن وزير الداخلية قد أقال الفريق رشيد فليح من مهام منصب قائد شرطة البصرة، يخلفه اللواء عباس ناجي بدلاً عنه.

وأوضح الناطق أن القرار جاء بموجب توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي @MAKadhimi ، السيد وزير الداخلية يقيل الفريق رشيد فليح من مهام منصب قائد شرطة البصرة، ويكلف اللواء عباس ناجي بدلاً عنه. https://t.co/boASk45Btk

ويأتي القرار بعد ساعات محاولة اغتيال فاشلة لناشطين عراقيين بمحافظة البصرة جنوب البلاد، بعضهم وجه انتقادات في وقت سابق إلى فليح.