نتنياهو عن الاتفاق مع الإمارات: بداية حقبة جديدة من السلام مع العالم العربي

ما معنى الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل وكيف يؤثر على الفلسطينيين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية العمانية، الإثنين، أن وزير الخارجية يوسف بن علوي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة والقضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية العمانية، عبر حسابها على تويتر، إنه "تم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي".

وذكرت الخارجية العمانية أن يوسف بن علوي تلقى أيضا اتصالاً هاتفياً من جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. وأكد بن علوي خلال الاتصال على "عمق العلاقات العمانية الفلسطينية وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العمانية أعرب عن تأييد سلطنة عُمان لقرار الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، الخميس الماضي.