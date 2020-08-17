دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ناقش وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع نظيره التركي، تشاووش أوغلو، التوتر القائم في منطقة شرق البحر المتوسط والوضع في ليبيا.

وقال بومبيو، تعليقا على صورة نشرها في حسابه على تويتر، إنه ناقش مع أوغلو في "محادثة آنية في سانتو دومينغو (عاصمة جمهورية الدومينكان) الحاجة الملحة للحد من التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط".

Timely conversation with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu in Santo Domingo today on the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean. https://t.co/pAl0BHPOtz

ومن جانبه، أضاف أوغلو إلى أنه ناقش مع بومبيو قضايا مهمة، مثل الوضع في شرق المتوسط وليبيا وسوريا.

وأوضح أوغلو: "سنواصل الدفاع عن حقوق تركيا والقبارصة الأتراك ضد الخطوات الاستفزازية للجانب القبرصي واليوناني".

Discussed our bilateral relations&important issues such as Eastern Mediterranean,Libya&Syria w/ Secretary of State @SecPompeo of #USA. Will continue to defend the rights of Turkey&Turkish Cypriots against the provocative steps of the Greek&Greek Cypriot side.🇹🇷🇺🇸 https://t.co/1yLdbbC8Qs

يأتي هذا في وقت أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أنه أجرى اتصالا هاتفيًا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، الأحد.ش

وأشار دندياس إلى أن النشاط التركي "غير القانوني" في شرق المتوسط كان في بؤرة الحديث بينهما.

I spoke by phone to #UAE FM @ABZayed. Bilateral issues and Turkish illegal activity in #EasternMediterranean in focus.

وتشهد منطقة شرق المتوسط حالة من التوتر بين اليونان وقبرص من ناحية وتركيا من الجانب الآخر، بعد نشر أنقرة سفن تنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية تقول أثينا ولارنكا إنها تابعة لهما.