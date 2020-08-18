دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن ما وصفه بـ"الخطوة الإماراتية الجريئة"، في إشارة إلى معاهدة السلام التي تم الإعلان عنها قبل أيام بين بلاده وإسرائيل، "حرّكت مياهاً ساكنة آسنة"، بحسب تعبيره في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي، بعد أيام من الخطوة التي تباينت ردود الفعل حولها ما بين مؤيد ومعارض، أن "تغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية"، وتابع "ومن هنا، فإنّ المعاهدة تأتي في سياق العديد من المبادرات للسلام و ستحمل في ثناياها تحوّلاً استراتيجياً إيجابياً للعرب".

الخطوة الإماراتية الجرئية حرّكت مياهاً ساكنة آسنة، فتغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية. ومن هنا، فإنّ المعاهدة تأتي في سياق العديد من المبادرات للسلام و ستحمل في ثناياها تحوّلاً استراتيجياً إيجابياً للعرب.

وفي تغريدة أخرى، قال قرقاش، إنه "بالمقابل نجد أن كل عاصمة فاعلة وشخصية دولية معتبرة أشادت بالمعاهدة وباركتها، وقدّرت هذا التحول الاستراتيجي"، "أما الخاسرون من هذا التحوّل فهم تجار وسماسرة القضايا السياسية"، "في المقابل، من المسلّم به أن الحقوق باقية ولا تضيع بل تعزز فرصها مثل هذه التحولات".

وبالمقابل نجد أن كل عاصمة فاعلة وشخصية دولية معتبرة أشادت بالمعاهدة وباركتها، وقدّرت هذا التحول الاستراتيجي. أما الخاسرون من هذا التحوّل فهم تجار وسماسرة القضايا السياسية. وفي المقابل، من المسلّم به أن الحقوق باقية ولا تضيع بل تعزز فرصها مثل هذه التحولات.

وأوضح أنور قرقاش في تغريدة ثالثة له، الثلاثاء، أن "المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم تشهد جديداً على الصعيدين العربي، فخطوط التماس على حالها، قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده، والأصوات العالية هي ذاتها، ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لا يزال بعيداً".

المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم تشهد جديداً على الصعيدين العربي، فخطوط التماس على حالها، قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده، والأصوات العالية هي ذاتها، ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لا يزال بعيداً.

وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض من السلطة الفلسطينية، فضلا عن انتقادات إيرانية، أعلنت السلطات الإماراتية رفضها لها، بينما حظيت بدعم كبير من حكومات مصر والبحرين والولايات المتحدة، ودول أخرى.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق مع الإمارات، ستعقبه اتفاقات سلام، مع دول عربية أخرى، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن حكومته تعمل على تسيير رحلات طيران منتظمة بين إسرائيل وأبوظبي ودبي عبر الأجواء السعودية.