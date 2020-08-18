دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت مواطنة بحرينية جدلا واسعًا بعد تحطيمها تماثيل ترتبط بالديانة الهندوسية في أحد متاجر العاصمة المنامة.

فيروسيًا، جرى تناقل مقطع فيديو على نطاق كبير، عندما أظهر إمرأة تبادر بتحطيم تماثيل في أحد المتاجر، واحدًا تلو الآخر، قائلة "هذا بلد مسلم، هذه ديرة (الملك) حمد بن عيسى، وحمد لا يرضي بهذا".

وبعد ساعات من تناقل الفيديو، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن مدير شرطة العاصمة المنامة اتخذ الإجراءات القانونية بحق إمرأة، عمرها 54 عامًا، بسبب قيامها عمدًا بإتلاف بعض محتويات أحد المحلات التجارية في منطقة الجفير، والتعدى علنا على إحدى الملل، وتحقير شعائرها، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.

وأثار الفيديو المتداول حالة من التفاعل اللافت، وسط تباين لوجهات النظر تجاه الواقعة.

وذهب فريق إلى أن تصرف السيدة "سليم"، لأن المشهد ليس مألوها في بلد مسلم، مُعتبرين لا يحق أن تُباع مثل هذه التماثيل في البلاد.

بينما رفض آخرون ما فعلته، وقالوا إن التماثيل موجودة داخل محل تجاري، ومطروحة للعرض من أجل العمالة البوذية والهندوسية الموجودة في المملكة.

في حين رأى قسم ثالث من المُعلقين على الفيديو أنه ما كان يجب كسر التماثيل، وأن المرأة كان يمكنها أن تطلب من العاملين بالمتجر إزالته بهدوء.