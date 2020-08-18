دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن "تدخلات" الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية هي ما أوصلت لبنان إلى "ما هو عليه الآن"، ورأى أن عهد أمريكا كقوة كبرى "بلغ نهاية مطافه".

وأشار ظريف، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إلى زيارته للبنان وللقاء قادته بعد انفجار مرفأ بيروت، وقال: "لقد شعرنا بأن هناك الكثير من الفرضيات حول حادث انفجار بيروت إلا أن الاعتقاد المرجح هو أنه كان عرضيا".

وأضاف: "للأسف أن تدخلات أمريكا والسعودية هي التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم، والسعودية تتصور بأنها اشترت الشعب اللبناني". وتابع بالقول إن "إيران تحظى بمكانة كبيرة في لبنان وإن سياستنا هي دعم المقاومة فيها".

وتطرق ظريف إلى فشل أمريكا في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران، وقال إن "أمريكا واجهت الفشل في هذا المجال والسبب الأساسي في ذلك يعود إلى سياساتها الخاطئة التي بدأت في عهد ترامب بالخروج من الاتفاق النووي".

وأضاف أن "اقتدار الأمريكيين في العالم قد انتهى... وعهد أمريكا كقوة كبرى قد انتهى وأنها ارتكبت خطأ في الحسابات وأخطاء كثيرة في القضايا الدولية، ومنها تواجدهم في العراق وأفغانستان حيث أن التداعيات المعقدة لهذا الأمر واضحة للجميع وأدت إلى تصعيد حالة التطرف في المنطقة".