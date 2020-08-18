عمَان، الأردن (CNN)—قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن إعلان إسرائيل وقف الضم والتزام حل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من يونيو حزيران ١٩٦٧، يشكل المتطلب الأساس لإيجاد أفق سياسي لحل الصراع والتقدم نحو السلام العادل والشامل.

وأكد الصفدي، في محادثات مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الاثنين، أن الاحتلال هو أساس الصراع، وزواله وفق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ومبادرة السلام العربية، يعد السبيل الوحيد لحل الصراع.

ودعا الصفدي وعريقات إلى تكاتف الجهود الدولية للقيام بتحرك فاعل لرعاية وإطلاق مفاوضات التوصل إلى حل الدولتين وفق القانون الدولي، وحذرا من أن بديل ذلك سيكون تعميق الصراع ونسف كل فرص تحقيق السلام العادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

وشدد عريقات على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم.