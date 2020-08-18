بعد 15 عاما من اغتيال الحريري.. المحكمة الدولية تدين "مذنبا واحدا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد 15 عاما من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حكمها الصادر، الثلاثاء، عن إدانة متهم واحد فقط، وعدم كفاية الأدلة لإدانة أي متهمين آخرين.

وقالت المحكمة الدولية، التي تأسست في 2009 بعد قرار من مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في عام 2005، إن المتهم سليم عياش، عضو جماعة "حزب الله"، مذنب في اغتيال الحريري و21 شخصا آخرين في 14 فبراير/ شباط عام 2005.

وأضافت المحكمة أنه لم تتوفر أدلة كافية لإدانة المتهمين الآخرين حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، بالإضافة إلى مصطفى بدر الدين مسؤول العمليات العسكرية لحزب الله الذي قُتل في سوريا عام 2016. كما أشارت المحكمة إلى أنها لم تتمكن من تحديد جميع المتهمين في القضية.

وكانت المحكمة أعلنت قبيل صدور حكمها، في وقت سابق الثلاثاء، أنه لا يوجد أدلة على تورط قيادة جماعة "حزب الله" وسوريا في اغتيال الحريري "رغم وجود دوافع".