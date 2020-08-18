تعاون ثلاثي لتقديم دعم تركي وقطري لحكومة الوفاق الليبية في بناء الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت حكومة الوفاق الليبية وتركيا وقطر على التعاون الثلاثي من أجل بناء المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا.

وقال وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح النمروش: "اتفقنا مع وزيري الدفاع التركي، خلوصي آكار والقطري خالد بن محمد العطية، على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات، وإرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا".

وأكد وزيرا دفاع قطر وتركيا دعم بلادهما لحكومة الوفاق والحل السياسي للأزمة في ليبيا.

ابرز تصريحات وكيل وزارة الدفاع - العقيد دكتور صلاح النمروش @Namroush اتفقنا مع وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار والقطري خالد بن محمد العطية على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب و الاستشارات، و ارسال مستشارين عسكريين الى ليبيا https://t.co/nIA4modS1V

ويوم الإثنين، أجرى وزيرا الدفاع التركي والقطري مشاورات مع رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في العاصمة طرابلس، ووزير الداخلية، فتحي باشاغا.

ابرز تصريحات وكيل وزارة الدفاع - العقيد دكتور صلاح النمروش @Namroush اتفقنا مع وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار والقطري خالد بن محمد العطية على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب و الاستشارات، و ارسال مستشارين عسكريين الى ليبيا https://t.co/nIA4modS1V

والاجتماع الثلاثي، هو الثاني من نوعه لوزير الدفاع التركي. واجتمع في وقت سابق مع السراج والعطية، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأشارت الأناضول إلى أن آكار ورئيس الأركان التركي يشار غولر، تابعا في طرابلس الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري، المُوقعة في 27 نوفمبرتشرين الثاني الماضي.