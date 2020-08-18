اتفاق على تعاون ثلاثي لتقديم دعم تركي وقطري لحكومة الوفاق الليبية في بناء الجيش

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
تعاون ثلاثي لتقديم دعم تركي وقطري لحكومة الوفاق الليبية في بناء الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت حكومة الوفاق الليبية وتركيا وقطر على التعاون الثلاثي من أجل بناء المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا.  

وقال وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح النمروش: "اتفقنا مع وزيري الدفاع التركي، خلوصي آكار والقطري خالد بن محمد العطية، على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات، وإرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا".

وأكد وزيرا دفاع قطر وتركيا دعم بلادهما لحكومة الوفاق والحل السياسي للأزمة في ليبيا.

ويوم الإثنين، أجرى وزيرا الدفاع التركي والقطري مشاورات مع رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في العاصمة طرابلس، ووزير الداخلية، فتحي باشاغا.

والاجتماع الثلاثي، هو الثاني من نوعه لوزير الدفاع التركي. واجتمع في وقت سابق مع السراج والعطية، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأشارت الأناضول إلى أن آكار ورئيس الأركان التركي يشار غولر، تابعا في طرابلس الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري، المُوقعة في 27 نوفمبرتشرين الثاني الماضي.

 

نشر