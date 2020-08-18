نتنياهو: اتفاق الإمارات لا يمهد الطريق أمام امتلاك أبوظبي لطائرات F-35

القدس (CNN)-- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقارير التي تتحدث عن أن اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، سيسمح لأبوظبي بشراء طائرات F-35 المتقدمة، وطائرات مسيرة أخرى متقدمة من الولايات المتحدة، بأنها "أخبار كاذبة على الإطلاق".

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، أن نتنياهو "منذ البداية، اعترض على بيع طائرات F-35 وأسلحة متطورة أخرى لأي دولة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الدول العربية التي عقدت السلام مع إسرائيل".

وأضاف مكتب نتنياهو، أن الاتفاق، الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لا يتضمن أي شرط للمضي قدما في الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات".

وأكد عوفير جندلمان، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، بيان الحكومة الإسرائيلية.

اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات لم تشمل أي موافقة إسرائيلية على أي صفقة لبيع أسلحة أمريكية إلى الإمارات. منذ البداية، رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز أف-35 وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة ايا كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع إسرائيل.

وتأتي تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قالت إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، طالب بإدراج بند في الاتفاقية من شأنه أن يمكّن الإمارات من شراء طائرات مقاتلة من طراز F-35، وطائرات بدون طيار، وأسلحة متطورة أخرى، واستشهد التقرير بمسؤولين أميركيين وإماراتيين لم يذكر اسمهم.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، الخميس الماضي، التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن حكومته تعمل على تسيير رحلات طيران بين أبوظبي ودبي وإسرائيل عبر الأجواء السعودية.