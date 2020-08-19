دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استمر الجدل الذي أثاره إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، في تغريدات تناول فيها موضوع "الجنة" ومنها غناء الزوجات هناك بأحسن الأصوات.

هناااااك، في الجنة لا عمل، لا شقاء، لا جوع لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير. يا الله، إنا نسألك الجنة

بدأ الأمر بتغريدة للكلباني على صفحته الرسمية بتويتر، الاثنين، قال فيها: "هناك، في الجنة لا عمل، لا شقاء، لا جوع لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير.. يا الله، إنا نسألك الجنة"، ليرد عليه صاحب حساب أبو معاذ الأثري، بتغريدة قال فيها: "هناك لا غناء ولا معازف.. كما تفضلت يا عادل".

إنَّ أزواجَ أهلِ الجنةِ ليغُنِّين أزواجَهنَّ بأحسنِ أصواتٍ ما سمعها أحدٌ قطُّ. الحديث https://t.co/cuzsXFxo5g

الكلباني بدوره رد على أبومعاذ الأثري قائلا: "إنَّ أزواجَ أهلِ الجنةِ ليغُنِّين أزواجَهنَّ بأحسنِ أصواتٍ ما سمعها أحدٌ قطُّ.. الحديث"، ليعلق الأثري مرة أخرى قائلا: "لا يوجد في الجنة الغناء الماجن والمعازف المحرمة وهذا ما دعى إليه كلباني وأمثاله".

@abuabdelelah وهل يلزم من ذلك الغناء ،عود وبيانو وجيتار يا من دفاعك عن المعازف فاق الدفاع عن المسجد الأقصى .

ودخل صاحب حساب زاد الراحل بتعليق قال فيه: "وهل يلزم من ذلك الغناء، عود وبيانو وجيتار يا من دفاعك عن المعازف فاق الدفاع عن المسجد الأقصى"، ليرد الكلباني قائلا: "وأنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء! التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا.. كأنها قضية المسجد الأقصى!".

@abuabdelelah الكلام اذا خرج من القلب وقع في القلب ، سبحان الله لا يقع في قلوب الناس من كلامك شي ،،

واستمر الجدل خلال اليومين الماضيين على الموضوع ذاته، وصولا لتغريدة، الثلاثاء، كتب فيها الكلباني: "قال النبي ﷺ: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. قال فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل.. وفي رواية: ثم تلا هذه الآية: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة}"، ليرد عليه ماجد الشديفات قائلا: "الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب، سبحان الله لا يقع في قلوب الناس من كلامك شي"، لرد الكلباني، قائلا: "ما شاء الله عليك مطلع على قلوب الناس".