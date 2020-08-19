دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إقالة قائد الشرطة في محافظة البصرة، وعدد من مدراء الأمن، وذلك في أعقاب التقارير التي تداولت أنباء مقتل الناشطة العراقية والطبيبة رهام يعقوب، مساء الأربعاء.

وقال مصطفى الكاظمي الذي يزور الولايات المتحدة، في تغريدة له على تويتر، مساء الأربعاء، "أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".

وأضاف رئيس وزراء العراق، أن "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون"، بحسب وصفه.

اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها. التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم اجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون.

ولقيت الناشطة العراقية وخبيرة التغذية والطبيبة رهام يعقوب، مصرعها، بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار على السيارة التي كانت تتواجد فيها برفقة 3 سيدات أخريات في وسط مدينة البصرة.

وبحسب التقارير فقد لقيت إحدى مرافقات الناشطة العراقية، مصرعها أيضًا في الحادث.

وتداول عدد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تقارير عن الحادث، بالإضافة إلى صور للسيارة التي كانت تستقلها الناشطة العراقية.

🔴#عــــاجل :: قبل قليل اغتيال الدكتورة رهام يعقوب واحدة من اشهر الناشطات النسويات في وسط البصرة #جبناء_الكواتم https://t.co/Xa127NMtDX

صوت امراة يخوفكم هم حاسبين روحكم زلم ؟ الدكتورة والناشطة #رهام_يعقوب الى رحمة الله ، والخزي والعار لاشباه الرجال . #العراق https://t.co/IQxMJK09h7

أن يصل بكم الامر إلى إطلاق الرصاص على ٤ نساء في سيارة وقتل ٢ منهن فهذا يدل على رخصكم ورخص من خلفكم ومن قدسكم وشرع قانونا يحمي وجودكم يا حثالة البشر ماذا فعلت لكم #رهام_يعقوب وصديقاتها يا عار البشرية؟ والله لم أجد كلاما يصفكم ويصف جبنكم، هل فرحتم بقتل النساء؟ العار أنتم ومن يؤيدكم https://t.co/O7XGeaA6NX

الفيديو سنة 2018 كانت تطالب بأبسط الحقوق عندما كانت البصره بدون ماء ! لم تحظى بالوطن فقتلوها اعداء الحياة والوطن !! #شهيدة_الوطن_رهام_يعقوب https://t.co/CYUe7K8a97

#عاجل: اغتيال الناشطة د. رهام يعقوب وسط مدينة البصرة. يذكر أن رهام هي منظمة المسيرة النسائية في البصرة أيام الاحتجاجات سنة 2018. https://t.co/9VYZU1zxr6

اغتيال الصديقة الدكتورة في مجال التغذية والناشطة رهام يعقوب مع صديقتها بنيران مسلحين مجهولين وسط #البصرة مسلسل الاغتيالات بالبصرة مستمر و لا حساب ولا رقيب !!!! https://t.co/BJcmdxTL5a

كان مسلحون مجهولون، اغتالوا، في يوليو تموز الماضي 2020، الخبير الأمني والاستراتيجي البارز هشام الهاشمي، أمام منزله في العاصمة العراقية بغداد.