بعد اغتيال الناشطة العراقية رهام يعقوب في البصرة.. الكاظمي يقيل قيادات أمنية

الشرق الأوسط
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الناشطة العراقية رهام يعقوب خلال إحدى الاحتجاجات النسوية التي شاركت فيها في مدينة البصرة
الناشطة العراقية رهام يعقوب خلال إحدى الاحتجاجات النسوية التي شاركت فيها في مدينة البصرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إقالة قائد الشرطة في محافظة البصرة، وعدد من مدراء الأمن، وذلك في أعقاب التقارير التي تداولت أنباء مقتل الناشطة العراقية والطبيبة رهام يعقوب، مساء الأربعاء.

وقال مصطفى الكاظمي الذي يزور الولايات المتحدة، في تغريدة له على تويتر، مساء الأربعاء، "أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".

وأضاف رئيس وزراء العراق، أن "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون"، بحسب وصفه.

ولقيت الناشطة العراقية وخبيرة التغذية والطبيبة رهام يعقوب، مصرعها، بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار على السيارة التي كانت تتواجد فيها برفقة 3 سيدات أخريات في وسط مدينة البصرة.

وبحسب التقارير فقد لقيت إحدى مرافقات الناشطة العراقية، مصرعها أيضًا في الحادث.

وتداول عدد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تقارير عن الحادث، بالإضافة إلى صور للسيارة التي كانت تستقلها الناشطة العراقية.

كان مسلحون مجهولون، اغتالوا، في يوليو تموز الماضي 2020، الخبير الأمني والاستراتيجي البارز هشام الهاشمي، أمام منزله في العاصمة العراقية بغداد. 

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