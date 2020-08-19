الجيش اللبناني يرد على تصريحات نتنياهو حول وجود أسلحة في منطقة بعبدا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الجيش اللبناني صحة ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول وجود أسلحة وذخائر مُخزنة في منطقة بعبدا – اللويزة، قال إنها تابعة لحزب الله.

وأشار بيان لقيادة الجيش اللبناني، نشره في حسابه عبر تويتر، إلى أن مديرية المخابرات العسكرية استمعت إلى أعضاء المجلس البلدي في منطقة بعبدا- اللويزة، لبحث المخاوف من أي انفجار قد يقع في المنطقة، لا سيما قرب مستشفى السان شارل.

وأضاف البيان أن جلسة الاستماع جاءت استنادا إلى إشارة قضائية من النيابة العامة التمييزية تقضي بالتحقيق بمضمون كتاب رفعه أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس البلدية، الذي رفعه بدوره إلى قيادة الجيش.

وقال بيان الجيش اللبناني إن مديرية المخابرات أجرت كشفا على المكان للمرة الثانية خلال هذا العام، "ليتبين عدم صحة المزاعم والإدعاءات التي تحدثت عن إمكانية وجود أسلحة وذخائر أثارت مخاوف المواطنين".