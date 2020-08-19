دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن آمر حرس المنشآت النفطية في ليبيا، اللواء ناجي المغربي، الثلاثاء، إعادة فتح الموانىء والمنشآت النفطية، بعد قرار لقائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي"، الجنرال خليفة حفتر.

وقال المغربي، في بيان مُصور، إنه لا مانع من إعادة تشغيل المنشآت النفطية للتصرف في النفط وخامه المخزون، للمساعدة في تسهيل توفير الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضاف المغربي أن القرار جاء لرفع المعاناة عن المواطنين الليبيين والحفاظ على البنية التحتية وقدرات المنشآت النفطية.

فيديو.. آمر حرس المنشآت النفطية التابع لـ #حفتر اللواء ناجي المغربي يُعلن فتح الموانئ والمنشآت النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن. https://t.co/vcrFrEsHz1

وأظهرت لقطات مُصورة، لم يتسن لـCNN التحقق من صحتها، لحظة إشعال شعلة أحد حقول إنتاج النفط.

مقطع فيديو لإيقاد شعلة 🔥 التشغيل بإحدى حقول الإنتاج، بعد إعلان إعادة فتح الموانئ النفطية. #ليبيا #Libya https://t.co/erJBUtuxxg

وتواجه مناطق في شرق وغرب البلاد أزمة مستمرة في إمدادات الكهرباء.

كانت قوات تابعة لـ"الجيش الليبي" قد أغلقت منذ شهور عدة حقول النفط والموانىء النفطية، تزامنا مع المواجهات مع قوات حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس.