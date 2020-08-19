دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، 28 مرسوما سلطانيا، دمج فيها عددا من الوزارات وتنصيب وزراء جدد من بينهم بدر البوسعيدي، خلفا ليوسف بن علوي بمنصب وزير الخارجية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا القضايا الإقليمية والدولية التي تطرق لها بدر البوسعيدي في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قبل إعلان توليه منصبه الجديد.

تركيا:

بحث مجالات التعاون بين السلطنة و #تركيا وتعزيزها في مجالات اقتصادية وثقافية والصحة والتعليم والسياحة وغيرها وتناول عدد من القضايا الاقليمية والدولية الراهنة خلال اجتماعي اليوم عبر الاتصال المرئي مع سعادة سادات أونال نائب وزير الخارجية التركية. https://t.co/hG9c6QOX3S

نشر البوسعيدي بتاريخ الـ27 من يوليو/تموز الماضي، تغريدة قال فيها: " بحث مجالات التعاون بين السلطنة.. وتركيا وتعزيزها في مجالات اقتصادية وثقافية والصحة والتعليم والسياحة وغيرها وتناول عدد من القضايا الاقليمية والدولية الراهنة خلال اجتماعي اليوم عبر الاتصال المرئي مع سعادة سادات أونال نائب وزير الخارجية التركية".

لبنان:

نتضامن مع الاشقاء في لبنان جراء الانفجار الأليم الذي سقط بسببه العديد من الضحايا ونعرب عن أصدق التعازي والمواساة للجميع سائلين الله التعافي السريع للجرحى والمصابين. وتظل ثقتنا كبيرة في قدرة هذا البلد الصامد على تجاوز المحن✌️ https://t.co/dhN0Nlz7Yn

غرد البوسعيدي بتاريخ الـ5 من أغسطس/ آب الجاري عقب أحداث مرفأ بيروت، قائلا: " نتضامن مع الاشقاء في لبنان جراء الانفجار الأليم الذي سقط بسببه العديد من الضحايا ونعرب عن أصدق التعازي والمواساة للجميع سائلين الله التعافي السريع للجرحى والمصابين. وتظل ثقتنا كبيرة في قدرة هذا البلد الصامد على تجاوز المحن".

مجلس التعاون الخليجي:

تشرفت بتمثيل السلطنة في اجتماع هذه اللجنة الى جانب زملائي الأشقاء رؤساء وفود دول مجلس التعاون ومشاركة معالي الأمين العام للمجلس. نسأل الله التوفيق للجميع في خدمة العمل الخليجي المشترك والأهداف السامية للقادة حفظهم الله. https://t.co/1D04Hjj3g6 https://t.co/1wqIjAiEuy

نشر البوسعيدي بتاريخ الـ20 من يوليو/ تموز الماضي، تغريدة قال فيها: "تشرفت بتمثيل السلطنة في اجتماع هذه اللجنة الى جانب زملائي الأشقاء رؤساء وفود دول مجلس التعاون ومشاركة معالي الأمين العام للمجلس. نسأل الله التوفيق للجميع في خدمة العمل الخليجي المشترك والأهداف السامية للقادة حفظهم الله".

روسيا:

تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة وتعزيز جوانب التعاون بين #سلطنة_عُمان و #روسيا_الاتحادية خلال اجتماعي اليوم بمعالي ميخاييل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية وذلك عبر الاتصال المرئي.

في الـ4 من يونيو/ حزيران الماضي، نشر البوسعيدي تغريدة قال فيها: "تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة وتعزيز جوانب التعاون بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية خلال اجتماعي اليوم بمعالي ميخاييل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية وذلك عبر الاتصال المرئي".