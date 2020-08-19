آخر تغريدات بدر البوسعيدي عن تركيا والخليج ولبنان قبل تسميته وزيرا لخارجية عُمان

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
بدر البوسعيدي وزير خارجية عُمان الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، 28 مرسوما سلطانيا، دمج فيها عددا من الوزارات وتنصيب وزراء جدد من بينهم بدر البوسعيدي، خلفا ليوسف بن علوي بمنصب وزير الخارجية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا القضايا الإقليمية والدولية التي تطرق لها بدر البوسعيدي في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قبل إعلان توليه منصبه الجديد.

تركيا:

نشر البوسعيدي بتاريخ الـ27 من يوليو/تموز الماضي، تغريدة قال فيها: " بحث مجالات التعاون بين السلطنة.. وتركيا وتعزيزها في مجالات اقتصادية وثقافية والصحة والتعليم والسياحة وغيرها وتناول عدد من القضايا الاقليمية والدولية الراهنة خلال اجتماعي اليوم عبر الاتصال المرئي مع سعادة سادات أونال نائب وزير الخارجية التركية".

لبنان:

غرد البوسعيدي بتاريخ الـ5 من أغسطس/ آب الجاري عقب أحداث مرفأ بيروت، قائلا: " نتضامن مع الاشقاء في لبنان جراء الانفجار الأليم الذي سقط بسببه العديد من الضحايا ونعرب عن أصدق التعازي والمواساة للجميع سائلين الله التعافي السريع للجرحى والمصابين. وتظل ثقتنا كبيرة في قدرة هذا البلد الصامد على تجاوز المحن".

مجلس التعاون الخليجي:

نشر البوسعيدي بتاريخ الـ20 من يوليو/ تموز الماضي، تغريدة قال فيها: "تشرفت بتمثيل السلطنة في اجتماع هذه اللجنة الى جانب زملائي الأشقاء رؤساء وفود دول مجلس التعاون ومشاركة معالي الأمين العام للمجلس. نسأل الله التوفيق للجميع في خدمة العمل الخليجي المشترك والأهداف السامية للقادة حفظهم الله".

روسيا:

في الـ4 من يونيو/ حزيران الماضي، نشر البوسعيدي تغريدة قال فيها: "تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة وتعزيز جوانب التعاون بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية خلال اجتماعي اليوم بمعالي ميخاييل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية وذلك عبر الاتصال المرئي".

نشر