دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت المملكة العربية السعودية تأييدها لكل إجراء دولي من شأنه المساهمة في "تكبيل أيدي إيران التخريبية"، بعد رفض مجلس الأمن الدولي تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على طهران.

جاء ذلك في اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الثلاثاء، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وخلال الاجتماع، أفاد وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعيد، بدعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران والتأكيد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة (سواء التقليدية أو غير التقليدية) سيفضي لمزيد من الدمار والخراب.

وأضاف بن سعيد أن رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر الأسلحة، الذي ينتهي في منتصف أكتوبر تشرين الثاني، من شأنه زيادة "تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، التي عانت من التدخلات الإيرانية".

وأكد بن سعيد "تأييد المملكة لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة".