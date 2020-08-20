دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت سفارة إسرائيل الافتراضية في دول الخليج، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو لاتصال هاتفي بين إسرائيل والإمارات عقب تدشين خطوط الهاتف بين الدولتين.

بعد تدشين خطوط الهاتف بين اسرائيل والامارات قررنا مفاجئة احد متابعينا على شبكات التواصل- استمعوا للحديث العفوي بين لورينا الاسرائيلية وعلي الاماراتي. https://t.co/xY8Ic2UQ7R

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الغسرائيلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة بتعليق: "بعد تدشين خطوط الهاتف بين اسرائيل والامارات قررنا مفاجئة احد متابعينا على شبكات التواصل- استمعوا للحديث العفوي بين لورينا الاسرائيلية وعلي الاماراتي".

ويذكر أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات، استقبل الثلاثاء، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، الخميس الماضي.

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".