دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على سؤال كما إن كان يعتقد بأن السعودية ستنضم لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل قائلا يعتقد ذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لترامب، الأربعاء (شاهد الدقيقة 23:53) حيث وجه له سؤال: "ذكرت أن دولا أخرى مهتمة باتباع اتفاق السلام (بين الإمارات وإسرائيل) هل تتوقع أن تنضم المملكة العربية السعودية؟ (ترامب مجيبا: أتوقع ذلك)".
وفي سؤال عن صفقة محتملة لمقاتلات F-35 للإمارات، قال ترامب: "بالطبع لديهم المال ليدفعوا تكاليف ذلك، وهذا جميل لأننا في العديد من الأحيان نبرم صفقات مع دول لا تملك 10 سنتات ونقدم لهم -ما رأيكم بالدفع لاحقا لنا؟- وهم لا يدفعون أبدا لأنهم لا يملكون المال.."
وأضاف: "هم (الإماراتيون) يملكون المال، ويرغبون بطلب عدد من طائرات F-35 وهي أعظم مقاتلة في العالم كما تعلمون، قادرة على التخفي، التخفي الكامل، لا يستطيعون رؤيتها.."