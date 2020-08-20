دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على سؤال كما إن كان يعتقد بأن السعودية ستنضم لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل قائلا يعتقد ذلك.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لترامب، الأربعاء (شاهد الدقيقة 23:53) حيث وجه له سؤال: "ذكرت أن دولا أخرى مهتمة باتباع اتفاق السلام (بين الإمارات وإسرائيل) هل تتوقع أن تنضم المملكة العربية السعودية؟ (ترامب مجيبا: أتوقع ذلك)".

وفي سؤال عن صفقة محتملة لمقاتلات F-35 للإمارات، قال ترامب: "بالطبع لديهم المال ليدفعوا تكاليف ذلك، وهذا جميل لأننا في العديد من الأحيان نبرم صفقات مع دول لا تملك 10 سنتات ونقدم لهم -ما رأيكم بالدفع لاحقا لنا؟- وهم لا يدفعون أبدا لأنهم لا يملكون المال.."

وأضاف: "هم (الإماراتيون) يملكون المال، ويرغبون بطلب عدد من طائرات F-35 وهي أعظم مقاتلة في العالم كما تعلمون، قادرة على التخفي، التخفي الكامل، لا يستطيعون رؤيتها.."