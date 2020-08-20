دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الرئيس التونسي، قيس سعيد، على القضية الفلسطينية و"خيارات بعض الدول" وذلك في أعقاب إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي، وذلك في استقبال للسفير الفلسطيني، هايل الفاهوم.

وقال سعيد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في فيسبوك: "من المفارقات اليوم أن هنالك من يندد وفي نفس الوقت كان موضوع تنديد في السابق، لا أعرف ما هي المواقف التي يتخذونها وما هي الاقدام التي يرقصون عليها ولكن موقفنا ثابت ولن يتزعزع.."

وتابع قائلا: "موقفنا من الحق الفلسطيني هو موقف الشعب العربي وأنا متأكد من أن الشعب الفلسطيني سيسترد حقوقه الكاملة المشروعة.."

وكان الرئيس التونسي قد نشر تدوينة سابقة على صفحته الرسمية بفيسبوك، قال فيها: " " الحق الفلسطيني لن يضيع مادام هنالك أحرار.. نحن لا نتدخل في اختيارات بعض الدول ولا نتعرض لها، ونحن نحترم إرادة الدول، فهي حرة فـــي اختيــاراتهــا وأمــام شعوبها، ولكن لنا أيضا مواقفنا التي نعبر عنها بكل حرية، بعيدا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف أو ذاك".