دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي، إيلي افيدار، والتي وجه فيها هجوما لتركيا وقطر فيما يتعلق بموقفيهما من اتفاق السلام مع الإمارات.

عضو #الكنيست الإسرائيلي إيلي أفيدار: #قطر كذبت على الدول الإسلامية عندما قالت أنها أغلقت السفارة #الإسرائيلية عام 2005 #شاهد_سكاي https://t.co/HyjUzG7TeT

وتواصلت CNN بالعربية مع الحكومة القطرية ووزارة الخارجية للحصول على تعليق حول هذه التصريحات دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وقال عضو الكنيست باللهجة المصرية في المقابلة التي أجراها على قناة سكاي نيوز عربية، وأعاد نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "هو هذه الحاجة المضحكة مثلا خذي إمارة قطر، يعني أنا كنت رئيس المكتب في قطر من 1999 إلى 2001 أي دولة ثانية كانت عاوزة تفتح علاقات مع إسرائيل، قطر كانت تطلع ضدها وعلى طول كانت تطلع الجزيرة وتخبط في الدولة هذه.."

وتابع قائلا: "الآن تركيا، عندها سفارة عندنا، وقاعدين بيترجونا نيجي احنا على تركيا ونعمل علاقات اقتصادية، بس تركيا ممسكة دور وعاوزة ترجع لبطولة الإمبراطورية العثمانية الي بتاعت زمان ولهذا طالعة ضد، السفير التركي موجود فين؟ موجود في الإمارات؟ هو موجود في تل أبيب، والسفير بتاعنا موجود في أنقرة، يعني هم الي عاوزين يحافظوا على العلاقات مع إسرائيل بس عاوزين يعلموا الثانيين خصوصا العرب ما هي الإمكانيات بتاعتهم".

وأردف: "بحسب رأيي الإمارات مش رح تسأل في أقوال تركيا أو إيران وده كويس عشان بناية العلاقات هذه هي التي ستبني الأمن في الشرق الأوسط والاستقرار الأمني ان شاء الله في الخليج.."