رئيس وزراء اليونان يوجه رسالة لتركيا عبر CNN مبرزا الاتفاق مع مصر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وجه رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، رسالة إلى تركيا، ملقيا الضوء على "الاستفزازات" الأخيرة التي تقوم بها تركيا عبر الإبحار في مناطق تعتبرها اليونان مناطق اقتصادية خاصة بها.

جاء ذلك في مقابلة أجراها ميتسوتاكيس مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "هناك اختلاف مع تركيا حول مناطق نفوذنا المائية، وقلنا لتركيا أنه يجب علينا الجلوس والنقاش كجيران متحضرين، وإذا لم نتمكن من التوصل لحل بيننا نحن الاثنين، فيمكنا أخذ المسألة دوما إلى المحكمة الدولية، ولكن ما لا يمكننا التساهل به هو النشاطات الأحادية من قبل تركيا والحصول على ما نعتبره مناطق اقتصادية حصرية لليونان.."

وتابع قائلا: "أن تقوم تركيا بتحدي ذلك عبر إرسال ليس فقط سفينة استكشاف بل أيضا عددا من القطع البحرية العسكرية إلى المنطقة، وهذا يهدد بتصاعد سريع للتوتر، وكان هناك حادث الأسبوع الماضي حيث تصادمت سفينتان وهذا بالضبط ما لا نريد رؤيته في المنطقة، وبالطبع سندافع دوما عن حقوقنا السيادية.."

وأضاف: "رسالتي لتركيا بسيطة للغاية: أوقفوا الاستفزازات ولنبدأ بالحوار كجيران متحضرين، أنهينا مؤخرا اتفاقا مهما للغاية مع مصر بموجبه حددنا مناطق النفوذ المائية وهذه اتفاقية يمكن استخدامها كأساس لاتفاقات أخرى في المنطقة ولكن بالطبع هذا لا يمكن أن يحدث إذا كنا سنواجه بين الحين والآخر نصف الأسطول التركي يبحر في بحر ايجة أو شرق المتوسط، هذه ليست الطريقة للقيام بالسياسات الخارجية.."