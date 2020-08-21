بعد احتجاز سفينة.. إيران تستدعي القائم بأعمال الإمارات في طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعلنت السلطات الإيرانية احتجازها سفينة إماراتية، واعتقلت طاقمها لدخولها المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير مشروعة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، الاثنين الماضي.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب الوكالة، القائم بالأعمال الإماراتي في طهران، الثلاثاء، "إثر إطلاق النار من قبل خفر السواحل الإماراتي على 5 قوارب إيرانية وتوقيف أحدها في الخليج، مما أسفر عن مصرع صيادين اثنين"، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

وأشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إلى أن الحادث وقع يوم الاثنين الماضي، موضحة أنه "في اليوم التالي للحادث الذي وقع عصر الاثنين تم استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي من قبل المدير العام للشؤون القانونية الدولية، الذي أدان حادث اعتراض خفر السواحل الاماراتي لزوارق الصيد الإيرانية، وحمّل حكومة الإمارات مسؤولية هذا التصرف اللاقانوني والخارج عن النهج الجاري بين خفر السواحل بين البلدين"، بحسب بيان الخارجية الإيرانية الذي نقلته الوكالة.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، ان القائم بالأعمال الإماراتي، "أعرب عن أسفه للحادث، وأكد أنه سينقل موقف إيران لعاصمة بلاده سريعًا". وأضاف البيان أنه "في أقل من 24 ساعة، عقد اللقاء الثاني بين القائم بالأعمال الاماراتي ومدير الشؤون القانونية الدولية في وزارة الخارجية لمتابعة النتائج، وإثر هذه الاجراءات في طهران وكذلك متابعات السفارة الايرانية، وجهت حكومة الإمارات يوم امس مذكرة رسمية أعربت فيها عن أسفها العميق لوقوع الحادث المذكور، وأعلنت استعدادها للتعويض عن كل الأضرار الناجمة"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء فارس.

وفيما يتعلق بالسفينة الإماراتية التي تم احتجازها واعتقال طاقمها، أوضحت الوكالة، أنه سيتم تطبيق "المراحل القانونية للبت في وضعها".

وتواصلت CNN مع السلطات الإماراتية، للتعليق على البيان الإيراني، لكن لم يصلها أي رد حتى الآن.