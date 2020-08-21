الكويت تعلن موعد رفع حظر التجوال الجزئي بالبلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، إلغاء رفع حظر التجوال الجزئي المفروض احترازيا في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة الثالثة فجر الأحد الموافق الـ30 من أغسطس/ آب الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "سعيا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفق التدابير فقد تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها، سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما في ذلك السكن الخاص والديوانيات الخاصة".

وتابع المتحدث قائلا: "مجلس الوزراء قرر أيضا حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة فضلا عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات العامة والخاصة أو إقامة قاعات المناسبات المؤقتة أو مراسم العزاء".

تعلن #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 622 حالة جديدة، وتسجيل 871 حالة شفاء، و 2 حالة وفاة جديدة بـ ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 78,767 حالة https://t.co/KwjTjhexe2

ويذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الخميس، عن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة إلى 78.767 ألف حالة.