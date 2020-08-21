وزير خارجية قطر يتصل بعريقات ويؤكد موقف بلاده من القضية الفلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، اتصالا هاتفيا بصائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن في اتصاله وفقا لما وزارة الخارجية القطرية: "على موقف دولة قطر الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتمسك بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

ويشار إلى أن اتصال الوزير القطري يأتي وسط التفاعل الدولي على إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، في الوقت الذي طالبت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية، أبوظبي، بالتراجع عن الاتفاق.

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".