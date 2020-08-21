مقال لسفير الإمارات بأمريكا على الصفحة الأولى بـ"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية ليوسف العتيبة سفير الإمارات بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة من الصفحة الأولى لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في نسختها الصادرة، الجمعة، ومقال السفير الإماراتي بأمريكا، يوسف العتيبة، المنشورة عليها.

وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدتها: "نشر السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، صباح اليوم الجمعة، مقالاً جديداً في الصفحة الأولى لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تحت عنوان شالوم عليكم (سلام عليكم)، مؤكدا فيه ان اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للشرق الأوسط".

الصحيفة الإسرائيلية نشرت مقال العتيبة على صفحتها بتويتر، بتعليق اقتبست فيه عن السفير الإماراتي، قائلة: "السفير الإماراتي في واشنطن، يخاطب الإسرائيليين في تقرير خاص ليدوعوت احرونوت، بعد الاتفاق (السلام): شالوم عليكم. السلام عليكم. فتحنا بوابة لمستقبل أفضل في الشرق الأوسط. أغلقنا بوابة الضم وخلقنا ديناميكيات في عملية السلام. هذا نصر مهم للدبلوماسية وللناس في المنطقة".

ويذكر أن العتيبة، قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الخميس إن "الاتفاق الذي أعلن الأسبوع الماضي بين بلاده وإسرائيل لتطبيع العلاقات بين البلدين لقي ردود فعل إيجابية من الأمم المتحدة وأكثر من 40 دولة أخرى حول العالم حتى الآن.

وأضاف العتيبة في تصريحاته إن كلا من البيت الأبيض وحملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، رحبا بالاتفاق، "وكذلك فعل أكثر من 140 عضوًا في الكونغرس من كلا الحزبين، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل"، معبرًا عن سعادة بلاده بالترحيب الأمريكي الواسع، وفقُا لوكالة وام.

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