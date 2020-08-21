نتنياهو عن الاتفاق مع الإمارات: بداية حقبة جديدة من السلام مع العالم العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة من الصفحة الأولى لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في نسختها الصادرة، الجمعة، ومقال السفير الإماراتي بأمريكا، يوسف العتيبة، المنشورة عليها.

نشر السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، صباح اليوم الجمعة، مقالاً جديداً في الصفحة الأولى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تحت عنوان "شالوم عليكم" (سلام عليكم)، مؤكدا فيه ان اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للشرق الأوسط. https://t.co/8CAKxqWhDW

وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدتها: "نشر السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، صباح اليوم الجمعة، مقالاً جديداً في الصفحة الأولى لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تحت عنوان شالوم عليكم (سلام عليكم)، مؤكدا فيه ان اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للشرق الأوسط".

الصحيفة الإسرائيلية نشرت مقال العتيبة على صفحتها بتويتر، بتعليق اقتبست فيه عن السفير الإماراتي، قائلة: "السفير الإماراتي في واشنطن، يخاطب الإسرائيليين في تقرير خاص ليدوعوت احرونوت، بعد الاتفاق (السلام): شالوم عليكم. السلام عليكم. فتحنا بوابة لمستقبل أفضل في الشرق الأوسط. أغلقنا بوابة الضم وخلقنا ديناميكيات في عملية السلام. هذا نصر مهم للدبلوماسية وللناس في المنطقة".

שגריר איחוד האמירויות בוושינגטון פונה לישראלים במאמר מיוחד לידיעות אחרונות, בעקבות ההסכם: שלום עליכם. סלאם עליכום. פתחנו שער לעתיד טוב יותר במזרח התיכון. סגרנו את השער בפני הסיפוח ויצרנו דינמיקות חדשות בתהליך השלום. זהו ניצחון חשוב לדיפלומטיה ולעמים באזור https://t.co/Q1APKonrZT https://t.co/DizADhPtgc

ويذكر أن العتيبة، قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الخميس إن "الاتفاق الذي أعلن الأسبوع الماضي بين بلاده وإسرائيل لتطبيع العلاقات بين البلدين لقي ردود فعل إيجابية من الأمم المتحدة وأكثر من 40 دولة أخرى حول العالم حتى الآن.

وأضاف العتيبة في تصريحاته إن كلا من البيت الأبيض وحملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، رحبا بالاتفاق، "وكذلك فعل أكثر من 140 عضوًا في الكونغرس من كلا الحزبين، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل"، معبرًا عن سعادة بلاده بالترحيب الأمريكي الواسع، وفقُا لوكالة وام.