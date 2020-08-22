انفجار عبوة ناسفة في خيام ساحة اعتصام جنوب العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انفجرت عبوة ناسفة، مساء الجمعة، قرب أحد خيام معتصمي ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية جنوبي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، إن "عبوة ناسفة كانت بداخل دراجة نارية (انفجرت) خلف أحد الخيم في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار، مما أدى إلى جرح إثنين من المواطنين بجروح خفيفة".

انفجار عبوة ناسفة كانت بداخل دراجة نارية خلف أحد الخيم في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار، مما ادى الى جرح إثنين من المواطنين بجروح خفيفة . https://t.co/jawhRmbDnb

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن سيارات الإسعاف ودوريات الشرطة توجهت إلى مكان الانفجار، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات.

ويأتي الانفجار، الذي قال مشاركون في الاعتصام إنه كان يستهدف ناشطين، بعد أيام من اغتيال الناشطة العراقية رهام يعقوب، في مدينة البصرة، وسط استهداف مُستمر لقادة الحراك الاحتجاجي في البلاد.