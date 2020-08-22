دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، إن اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد رعته دول "شقيقة وصديقة".

وكتب باشاغا، في حسابه عبر تويتر: "اتفاق وقف إطلاق النار برعاية ودعم الدول الشقيقة والصديقة مكسب وطني يستحق الإشادة ونتطلع لتطوير التعاون مع أمريكا وأوروبا وتركيا ومصر وقطر والأمم المتحدة".

وقال باشاغا: "نستطيع جميعًا تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء والأشقاء للعمل سوياً مع ليبيا".

اتفاق وقف اطلاق النار برعاية و دعم الدول الشقيقة و الصديقة مكسب وطني يستحق الإشادة و نتطلع لتطوير التعاون مع أمريكا و أوروبا و تركيا و مصر و قطر و الأمم المتحدة و نستطيع جميعاً تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء و الأشقاء للعمل سوياً مع ليبيا

وفي وقت سابق، رحبت قوى عربية ودولية بإعلان طرفي النزاع في ليبيا، الجمعة، وقفا لإطلاق النار، مُعتبرة أنها خطوة "مهمة وإيجابية" على طريق الحل السياسي للأزمة في البلاد.

كانت حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، أعلنت وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في في كافة الأراضي الليبية، داعية إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في منطقتي سرت والجفرة، وتنسيق الترتيبات الأمنية بين الطرفين.

وتبع ذلك بيان مماثل لرئيس مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، عقيلة صالح، مؤيدًا وقف إطلاق النار، واقترح أن تكون سرت مقرًا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، الذي كان قد دعا إليه في مبادرة سابقة له. كما أيد عقيلة موقف السراج من استئناف أعمال إنتاج النفط الموقوفة من جانب قوات تابعة للجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا.

وترعى الأمم المتحدة مفاوضات وقف إطلاق النار بين الحكومة الليبية وقوات خليفة حفتر، لوضح حد للحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات.