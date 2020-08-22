حكومة الوفاق: نتطلع لـ"دور إيجابي" لمصر في ليبيا.. ونشكر قطر وتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إنه يتطلع إلى "دور إيجابي" لمصر خلال المرحلة المقبلة، آملا أن تكون للبناء والاستقرار والسلام.

وعقد المجلس اجتماعًا، السبت، برئاسة فائز السراج، وحضور نائبه أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، بعد يوم إعلان متزامن لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، ومجلس نواب طبرق (شرق البلاد)، وقف إطلاق النار تمهيدًا لإطلاق العملية السياسية.

وفي بيان حول ما دار في الاجتماع، وجَه المجلس الرئاسي شكره لتركيا وقطر "والدول الشقيقة والصديقة"، التي دعمت موقف حكومة الوفاق وساندت الشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة.

وأكد المجلس أن الدولة المدنية الحديثة "خيار لا رجعة عنه"، ورفضه الثابت لـ"عسكرة الدولة".

وشدد المجلس على أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة "لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم".

ودعا إلى ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم.

وقال مجلس حكومة الوفاق إن يسعى لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون، بحسب بيان المجلس.