خارجية قطر ترد على مقال الأمير تركي الفيصل بصور له مع شخصيات إسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على مقال الأمير السعودي، تركي الفيصل، والانتقادات التي وجهها الأخير لقطر في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط، الجمعة.

تركي الفيصل في مقال مليئ بالاكاذيب نشرته صحيفة الشرق الأوسط : قيادة قطر لم تفلح إلا في السب والشتم ودفعِ إتاوات للإرهابيين من شيعة وسنة، وتسلط ما حبا الله بلدهم به من خيرات لحرق الأخضر واليابس في البلاد العربية. كل ذلك وأيديهم في أيادي القيادات الإسرائيلية.!! https://t.co/v8scYevUsK

جاء ذلك في تغريدة للرميحي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث اقتبس في تعليقه ما قاله الأمير في مقاله، ناشرا صورا له مع شخصيات إسرائيلية: " قيادة قطر، فلم تُفلِحْ إلا في السَّبّ والشتمِ ودفْعِ إتاوات للإرهابيين من شيعة وسنة، وتُسلِّط ما حبا اللهُ بلدَهم به من خيرات لِحرقِ الأخضرِ واليابسِ في البلاد العربية. كل ذلك وأيديهم في أيادي القيادات الإسرائيلية منذ أن انقلبَ الابنُ على أبيه".

وأضاف الأمير السعودي في مقاله: "فلقد تَسارَعَ الثلاثي الخرب، قيادات قطر وتركيا وإيران، لكيل الاتهامات لدولة الإمارات العربية المتحدة بالخيانة والطعن في الظهر، وكل ما تعودنا أن نسمعه منهم، ويضاف إليهم للأسف، القيادة الفلسطينية التي رمت بنفسها خلف الثلاثي والتي لم تنل منه سابقاً، ولن تنال منه لاحقاً، إلا شعاراتٍ جوفاء".

وكان الأمير تركي الفيصل قد القى الضوء في مقاله على أن "المملكة العربية السعودية وضعت ثمنَ إتمام السلام بين إسرائيل والعرب، هو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، بِناءً على مبادرة المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز. ولرُبَّ غدٍ لِناظرِهِ قريبٌ".