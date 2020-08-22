مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران لعقد مباحثات بشأن البرنامج النووي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إنه سيزور طهران، الاثنين المقبل، لعقد مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وكتب غروسي، في حسابه في تويتر: "سوف أسافر إلى طهران يوم الاثنين لعقد اجتماعات مع السلطات الإيرانية لمعالجة الأسئلة العالقة بشأن الضمانات (حول البرنامج النووي) في إيران".

وأعرب غروسي عن آماله "في إنشاء قناة مثمرة وتعاونية للحوار المباشر. هذا ضروري".

I will travel to Tehran on Monday for meetings with Iranian authorities to address outstanding questions related to safeguards in Iran. I hope to establish a fruitful and cooperative channel of direct dialogue. It is necessary. https://t.co/nkF0X8A4ZM

ومن المحتمل أن يطالب غروسي طهران بالسماح للمفتشين بدخول منشآت نووية.

وفي يونيو حزيران الماضي، صدر قرار في هذا الشأن من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بموجب مقترح قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتأتي زيارة غروسي ضمن سلسلة زيارات لمسؤولي الوكالة، في وقت يتوقع أن ينعقد مجلس حكامها من جديد في منتصف سبتمبر أيلول المقبل.